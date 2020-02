OL : Nahuel Molina, le premier coup de Lyon au mercato d'été ?

Dans : OL.

Cette saison, l’Olympique Lyonnais compte trois joueurs au poste de latéral droit. Mais la blessure longue durée de Léo Dubois a mis Rudi Garcia dans l’embarras…

Et pour cause, les prestations de Rafael et de Kenny Tete sont clairement insuffisantes, ce qui handicape grandement l’Olympique Lyonnais. Sans aucun doute, le club rhodanien se séparera du Néerlandais ou du Brésilien à l’issue de la saison, afin d’offrir une plus grande concurrence à Léo Dubois, lequel se remet de sa blessure au genou et devrait postuler à une place dans le groupe de l’OL très prochainement. Le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes que déjà, la direction sportive de l’Olympique Lyonnais s’est mise en quête d’un renfort à ce poste dans l’optique de l’été prochain.

Et comme souvent depuis l’arrivée de Juninho, c’est en Amérique du Sud que l’OL a concentré ses recherches. Ainsi, selon les informations de la radio argentine Mundo Boca, le jeune et prometteur latéral droit de Boca Juniors, Nahuel Molina, serait tout proche de s’engager avec « un club français disputant régulièrement la Ligue des Champions ». Selon toute vraisemblance, et selon de nombreux talk-show sud-américains, il s’agit bien de l’Olympique Lyonnais, qui a jeté son dévolu sur le défenseur de 22 ans, natif de Cordoba en Argentine. Désormais, l’enjeu pour Juninho et Jean-Michel Aulas sera de faire une place à Nahuel Molina dans l’effectif. Kenny Tete, dont le nom est régulièrement cité en Italie et Rafael, parfois associé à des clubs turcs, seront donc sans doute priés d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival. A condition bien-sûr que la venue de ce jeune défenseur d’1m75 se confirme…