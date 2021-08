OL : Nabil Djellit annonce une catastrophe à Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais se termine très difficilement, puisque les pistes offensives ciblées par Juninho et Peter Bosz se sont envolées. Nabil Djellit craint que le dernier du marché des transferts tourne mal.

Vendredi soir, dans la foulée de la victoire de l’Olympique Lyonnais à Nantes, Jean-Michel Aulas avait affiché une grande confiance concernant le recrutement d’un attaquant supplémentaire. Un renfort souhaité très ouvertement par Peter Bosz, l’entraîneur néerlandais n’ayant jamais masqué son désir de voir des joueurs « de qualité » rejoindre son effectif avant la fin du marché des transferts. Mais à la veille de ce 31 août fatidique, l’OL a vu Sardar Azmoun lui échapper, puisque l’attaquant iranien est finalement resté au Zénith Saint-Pétersbourg, et son plan B, Willian, a lui décidé de quitter Arsenal mais pour rentrer au Brésil et plus précisément aux Corinthians. A l’heure où Juninho semble désormais se tourner vers Gaëtan Laborde, Nabil Djellit est lui consterné par l’Olympique Lyonnais.

Pour le journaliste de France Football, Juninho et Jean-Michel Aulas font des choix incohérents et Nabil Djellit n’est pas loin de penser que Lyon fera n’importe quoi avant la fin du mercato pour absolument s'offrir un attaquant. « Donc l'OL veut recruter Laborde. Pas de garantie pas de potentiel, + embouteillage à ce poste (Dembele, Slimani, Laborde, Toko, Kadewere) alors que Bosz joue avec 1 seule pointe… Plus ça avance, plus je trouve que ce club fait n'importe quoi. Ça sent les panic buy », prévient le journaliste à 24 heures de la fin du marché des transferts. Et tout cela sans que l'on parle de la possible signature d'un défenseur central supplémentaire dont l'Olympique Lyonnais semble désormais vouloir la venue avant mardi minuit. Tic tac comme dirait Josep Pedrerol.