OL ‍: Nabil Djellit annonce un nouveau départ

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La vague des départs n’est pas terminée à l’OL, où certains joueurs sont encore amenés à partir d’ici au 31 août. Notamment chez les jeunes, à l’instar d’Islamdine Halifa, pour qui l’aventure à Lyon touche à sa fin.

Cela faisait des années que les supporters de l’Olympique Lyonnais n’avaient pas vécu un mercato aussi agité. Le maintien du club rhodanien en appel devant la DNCG a été un immense soulagement pour tout le monde, mais l’état-major lyonnais a néanmoins été contraint de composer avec certaines contraintes. La masse salariale a été divisée par trois et de nombreux cadres ont fait leurs valises à l’instar de Cherki, Perri, Caleta-Car, Veretout, Lacazette, Thiago Almada ou encore Matic. Une vague de départs qui concerne aussi certains indésirables (Sarr, Lepenant, Benrahma)… et des jeunes.

L'OL veut le virer, une surprise arrive https://t.co/NnQ6f5BpMw — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2025

Le dernier en date à faire ses valises n’est autre qu’Islamdine Halifa, comme révélé par Nabil Djellit sur son compte X. « Info : en prêt la saison dernière à Molenbeek, Islamdine Halifa devrait quitter l'OL pour s'engager en L2 où le Red Star est intéressé par le profil de ce milieu de terrain de 20 ans » a publié sur les réseaux sociaux le journaliste de France Football. Utilisé à 74 reprises par l’équipe B et les U19 de l’OL durant sa carrière, le milieu défensif de 20 ans va donc poursuivre sa carrière en Ligue 2, avec l’espoir pour le natif de Nîmes d’enfin exploser au niveau professionnel.

Un nouveau milieu de terrain fait ses valises

Ce qui ne semblait pas vraiment possible à l’OL, avec une concurrence énorme au milieu de terrain, un secteur de jeu dans lequel les postes sont plus que doublés malgré le départ de Nemanja Matic. A dix jours de la fin du mercato, Paulo Fonseca dispose d’Orel Mangala, Tyler Morton, Tanner Tessmann, Paul Akouokou, Corentin Tolisso, Mahamadou Diawara, Khalis Merah ou encore Pavel Sulc au milieu de terrain. On comprend facilement pourquoi Islamdine Halifa a fait le choix de quitter son club formateur. On ignore en revanche pour l’instant les conditions de son départ et ce que percevra l’OL dans cette opération.