OL : Myziane Maolida à Nice, c'est 10 ME pour Aulas !

Dans : OL, Mercato, OGCN.

Dans les tuyaux depuis plusieurs heures, le transfert de Myziane Maolida de l'Olympique Lyonnais à l'OGC Nice n'est plus qu'une question de détails.

Dimanche, dans les couloirs du Groupama Stadium après la victoire de Lyon face à Amiens lors de la première journée de Ligue 1 (2-0), Jean-Michel Aulas a confirmé le départ de Myziane Maolida, son jeune espoir offensif, à Nice.

« Contrairement à l'idée de Bruno et du staff, qui voulaient garder Myziane, on s'est mis d'accord avec Nice pour un transfert plus élevé que ce que l’on avait imaginé. Il va passer sa visite médicale demain. Il y aura 30 % sur une éventuelle revente et 5 % sur la formation. S'il devient le très grand joueur qu'on attend de lui, ça sera bénéfique pour l'OL. On lui donne une chance, j'espère qu'il s'en souviendra. Beaucoup de gens au club souhaitent le garder. Le conseil d’administration a décidé de le laisser partir à Nice », a lancé, sur OL TV, le président des Gones, qui a clairement fait valoir les intérêts financiers de son club dans cette transaction. Puisque, selon L'Equipe, l'OL va empocher 10 millions d'euros dans ce transfert ! Après le départ de Willem Geubbels à Monaco, Lyon perd donc encore l'un de ses jeunes prometteurs. Seul Amine Gouiri semble destiné à rester dans son club formateur cette saison...