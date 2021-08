OL : Moussa Dembélé, une vente possible jusqu'au 31 août minuit ?

Dans : OL.

Moussa Dembélé est resté muet samedi contre le Stade Brestois, mais le vice-capitaine de l'Olympique Lyonnais a la confiance de Peter Bosz. Cependant, un départ est toujours possible d'ici la fin du mercato.

Avant même la reprise de la saison un départ de Moussa Dembélé avait été évoqué, l’attaquant français de l’OL étant même cité du côté de l’Atlético Madrid où il venait d’être prêté six mois. Mais l’ancien joueur du Celtic avait vivement démenti un éventuel bras-de-fer pour repartir chez les Colchoneros, Moussa Dembélé étant ensuite reçu par Jean-Michel Aulas et Peter Bosz afin de clarifier les choses. Bénéficiant de la confiance totale de l’entraîneur néerlandais, qui lui a confié le rôle de vice-capitaine, Dembélé semble donc bien parti pour rester à l’Olympique Lyonnais cette saison, le départ de Memphis Depay au FC Barcelone n’ayant pas été compensé pour l’instant. Cependant, alors que le technicien a titularisé son numéro 9 contre Brest, sans réussite, les rumeurs rejaillissent avec force.

Dembélé vendu au mercato, mais pas l'Atlético Madrid ?

Ce lundi, Christian Lanier, l’expérimenté journaliste du Progrès, laisse planer le mystère concernant la suite de la carrière lyonnaise de Moussa Dembélé alors que l’on entre dans les trois dernières semaines du mercato d’été. « Dembélé nommé vice-capitaine de l’équipe par Peter Bosz, peut encore profiter d’une offre de dernière minute. Elle ne devrait pas venir de l’Atlético Madrid », explique le journaliste. De quoi relancer toutes les supputations, même si on voit mal comment l'Olympique Lyonnais et Juninho pourront compenser le départ de l'attaquant français, alors même que les prix pour un joueur ayant ce profil flambent toujours et que l'OL n'a pas les moyens de claquer un recrutement XXL. Alors que le marché estival des transferts entre dans sa dernière ligne droite, du côté du Groupama Stadium on attend des mouvements.