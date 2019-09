OL : Moussa Dembélé se fâche, gros malaise à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur de trois buts lors des trois premières journées de Ligue 1, Moussa Dembélé était bien parti pour s’imposer comme l’arme offensive n°1 de l’Olympique Lyonnais après le départ de Nabil Fekir au Bétis Séville. Oui mais voilà, l’international espoirs français n’a pas brillé contre Montpellier, et cette prestation lui a été directement fatale puisque Sylvinho l’a immédiatement placé sur le banc le match suivant, face aux Girondins de Bordeaux, au profit d’un Memphis Depay recentré. Un choix de l’entraîneur brésilien qui a très fortement déplu à l’ancien du Celtic Glasgow, à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe.

Le média indique qu’il est hors de question pour l’avant-centre formé au Paris Saint-Germain de revivre son baptême lyonnais, durant lequel il avait été balancé entre le terrain et le banc par Bruno Genesio. Les tergiversations de l’ancien coach de l’OL avaient fortement agacé Moussa Dembélé la saison dernière, lequel n’a pas apprécié du tout que Sylvinho en fasse de même dès la quatrième journée de Ligue 1 cette année. Et pour cause, l’objectif du buteur rhodanien cette saison est claire : s’imposer comme un titulaire inamovible afin de frapper à la porte de l’Equipe de France avant l’Euro. Un objectif impossible si Sylvinho le sort de l’équipe à la première contre-performance. Meilleur buteur du club en L1 la saison dernière, le bourreau de l’ASSE en janvier 2019 n’a aucunement l’intention de se muer en super-sub de Memphis et aurait déjà fait passer le message en interne. Un premier gros couac à gérer pour l’inexpérimenté Sylvinho…