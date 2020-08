OL : Moussa Dembélé la mine d'or du mercato

Dans : OL.

Le mercato de l'Olympique Lyonnais va désormais s'agiter, et notamment sur le plan offensif où un joueur majeur devra probablement partir.

Le mercato estival 2020 est à l’image de cette année, à savoir totalement inédit. En effet, la période des transferts, qui en temps normal, devait s’achever dans une semaine va cette fois durer jusqu’au 5 octobre. Et du côté de l’Olympique Lyonnais, on devrait vivre pas mal de mouvements d’ici cette deadline. Même si le Final 8 a apporté des certitudes à Rudi Garcia, Juninho a très clairement fait savoir après la défaite face au Bayern Munich que l’OL devait inévitablement céder des joueurs et se régénérer. Et inévitablement les regards se tournent vers le secteur offensif de Lyon où Memphis Depay arrive dans la dernière année de son contrat. Le départ de l’attaquant néerlandais pourrait permettre à Jean-Michel Aulas d’empocher un beau chèque, même si la valeur de Memphis Depay n’a pas réellement été dopée par sa prestation mitigée lors du Final 8.

Mais, selon Le Progrès, au sein de l’effectif lyonnais, un attaquant suscite un énorme engouement, il s’agit de Moussa Dembélé, le héros du quart de finale de la Ligue des champions. Le joueur de 24 ans, que l’OL avait fait venir du Celtic il y a deux saisons pour 22ME, a vu sa valeur exploser et doubler puisque l’on évoque un montant largement supérieur à 40ME pour recruter celui qui a encore trois ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Le quotidien régional explique que Moussa Dembélé est « le plus demandé » des joueurs du secteur offensif, même si le club est plus enclin à voir partir Memphis Depay et Bertrand Traoré d’ici le 5 octobre.