OL : Moussa Dembélé condamne Lyon à la double peine

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé a décidé de quoi sera fait son avenir. Et cela n'est pas une bonne nouvelle pour le club de Jean-Michel Aulas.

« Je ne m’attendais à rien, mais je suis déçu quand même. » Cette phrase, les supporters de l’OL doivent la répéter en apprenant que finalement Moussa Dembélé avait balayé d’un revers de la main une nouvelle offre de prolongation transmise il y a quelques jours par Jean-Michel Aulas. Comme le confirme L’Equipe, Lyon a proposé deux saisons supplémentaires avec des conditions salariales revues légèrement à la hausse à l’attaquant français. Mais la réponse de ce dernier a été un « non » ferme et définitif. Ayant compris qu’il était en voie de placardisation par Peter Bosz, et que de toute façon une place avec les Bleus pour le Mondial au Qatar était un rêve à oublier, le joueur de 26 ans a fait le choix d’attendre un an de plus et de reprendre son destin entre les mains. Tant pis pour l’Olympique Lyonnais, lorsque Moussa Dembélé videra son casier au Groupama Stadium en mai 2023, il le fera en joueur libre.

Dembélé dira adieu à Lyon pour 0 euro

Hervé Penot précise que Moussa Dembélé n’a pas réellement à s’en faire puisque plusieurs clubs ont déjà fait savoir qu’ils étaient prêts à recruter l’ancien buteur du Celtic lorsqu'il sera libre dans un an. Et notamment Galatasaray et Fenerbahçe, prêts à lui offrir un salaire annuel de 5 millions d’euros et des bonus sur une revente. De même, une équipe italienne aurait déjà avancé ses pions avec là aussi un bon deal sur plan financier. Ayant compris qu’il n’était désormais que le plan B de l’OL, Alexandre Lacazette étant le buteur en chef de Lyon, Moussa Dembélé va donc attendre patiemment la fin de son contrat, l’idée même d’un départ d’ici le 31 août minuit étant à oublier. Le quotidien sportif précise par ailleurs que Dembélé n'a pas compris son absence dans le groupe contre Troyes, n'ayant aucun souci physique. Ceci explique peut-être cela.