OL : Moussa Dembélé a pris une décision choquante

Par Claude Dautel

Avec 15 buts marqués cette saison, Moussa Dembélé a apporté sa pierre à l'édifice lyonnais en Ligue 1 et en Europa League. Cependant, l'avenir du buteur français de l'OL est un sujet de préoccupation.

Arrivé à l’Olympique Lyonnais en 2018 pour 22 millions d’euros, au grand désarroi des fans du Celtic, Moussa Dembélé a connu une carrière chaotique à l’OL, au point même d’être prêté six mois l’an dernier l’Atlético Madrid, Diego Simeone ne levant finalement pas l’option d’achat de l’attaquant français. De retour en Ligue 1, et alors qu’il a un contrat avec le club de Jean-Michel Aulas jusqu’en juin 2023, le vice-capitaine de l’OL sait qu’il va devoir assumer lors des derniers matchs d la saison le poids d’un possible exploit pour arracher un ticket pour l’Europa League. L’équipe de Peter Bosz pointe à 5 points de Nice, quatrième, et il faudra enchaîner les victoires, et donc les buts, pour réussir un come-back qui semblait totalement improbable avant le carton contre Bordeaux. Un carton auquel Moussa Dembélé a contribué avec un doublé, l’attaquant de 25 ans marquant là son 14e but en Ligue 1 cette saison, mais surtout son 10e en 12 matchs joués depuis le début de l’année. Lyon a donc besoin de Moussa Dembélé, mais il y a un souci.

Moussa Dembélé partira de Lyon libre en 2023

En effet, le buteur est à un an de la fin de son contrat, et s’il ne prolonge pas son contrat, alors les dirigeants lyonnais seront évidemment tentés de le transférer dès le prochain mercato, plusieurs clubs européens, notamment en Premier League, ayant un œil attentif à la situation du joueur qui est déjà passé par Fulham, club qui évoluera la saison prochaine dans l’élite du football anglais. Cependant, le quotidien L’Equipe annonce que du côté de Moussa Dembélé les choses sont relativement clairs, et brutales, le joueur a décidé de rester à l’Olympique Lyonnais jusqu’au bout de son contrat, et il n’acceptera pas de prolonger son engagement, ce que d’ailleurs Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ne lui ont pas encore proposé. Selon le média, rien ni personne ne pourra changer la donne, à savoir que Dembélé jouera sous le maillot de Lyon jusqu’en juin 2023, puis filera pour 0 euro vers un autre club. Un choix dur à avaler pour l'OL, qui a déjà vécu le même scénario avec Memphis Depay l'an dernier.