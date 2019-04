OL : Mourinho vu à Lyon, Bruno Genesio en rigole encore !

Dans : OL, Ligue 1.

Mardi, le magazine Entreprendre affirmait que José Mourinho avait été vu dans la journée à l'aéroport de Lyon-St Exupéry, liant cette présence à une éventuelle rencontre avec Jean-Michel Aulas pour éventuellement faire venir le Special One sur le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Interrogé en conférence de presse sur cette histoire, Bruno Genesio a affiché un large sourire, même si le sujet n'est évidemment pas très rassurant concernant son avenir à l'OL.

Pour le technicien lyonnais, cette présence supposée de José Mourinho à Lyon est une bonne blague et un gros bobard. « De voir que certains annonçaient que Mourinho avait été aperçu à Saint Exupéry cela m’a fait bien rire. Cela montre que parfois les journalistes ne font pas bien leur métier, parce que franchement je n’imagine pas Mourinho débarquer au milieu de tout le monde comme cela s’il avait rendez-vous avec le président. S’il devait venir à Lyon, ce serait en débarquant ailleurs et dans un coin beaucoup plus tranquille. Cela m’a fait bien marrer. Pour le reste je suis concentré sur mon travail... », a expliqué un Bruno Genesio, qui ne croit donc pas à cette histoire et a des arguments pour démonter cette rumeur autour de sa succession.