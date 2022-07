OL : Mourinho contacte Aulas, Aouar proche de Rome

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est probablement le joueur le plus proche de quitter l'Olympique Lyonnais et celui susceptible de rapporter le plus à l'OL, Houssem Aouar a des contacts très avancés avec l'AS Rome.

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar est à la croisée des chemins. Car faute d’une prolongation avec son club formateur le milieu de terrain de 24 ans sait que ses dirigeants veulent qu’il parte dès ce mercato plutôt que de le voir quitter l’OL gratuitement en 2023. Mais s’il a perdu de sa valeur sur le marché des transfert, on est loin des 50 millions d’euros évoqués juste avant le covid, Houssem Aouar est tout de même une valeur sûre. Et son talent n’a pas disparu au sein d’un collectif lyonnais qui est passé à côté de la saison passée. Plusieurs clubs ont contacté l’OL afin de connaître les conditions d’un possible transfert de l’international tricolore, mais rien ne s’est pour l’instant concrétisé... sauf en Italie.

José Mourinho veut Aouar à Rome

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

A en croire le Corrierre dello Sport qui en parle à sa Une ce jeudi, José Mourinho pense très sérieusement à Houssem Aouar pour venir renforcer son groupe. « La Roma sa présente pour Aouar » annonce même le quotidien italien. Si le Special One a déjà fait venir Nemanja Matic durant ce mercato, l'entraîneur portugais de l'AS Rome veut encore des renforts dans ce secteur et c'est pour cela qu'il aurait étudié le profil du joueur de l'Olympique Lyonnais. D'autres pistes sont également évoquées, notamment Davide Frattesi (Sassuolo), mais Houssem Aouar figure en bonne place sur la liste du Special One. Du côté de l'OL, on espère que cela va rapidement avancer avec une vraie offre, car l'amour de Mourinho doit se confirmer avec un chèque de quelques millions d'euros.