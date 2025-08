OL ‍: Morton et Fofana, Lyon prépare un coup de génie

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Dans un mercato difficile, l’Olympique Lyonnais tente de flairer les bons éléments à deux semaines de la reprise de la saison. Le club rhodanien va boucler l’arrivée du jeune joueur de Liverpool Tyler Morton pour 17 millions d’euros. Une somme qui fait parler, car jugée trop élevée par certains, mais qui pourrait cacher un secret.

L’Olympique Lyonnais est pleinement tourné vers la saison prochaine. Le septuple champion de France sort d’un été mouvementé et doit changer sa politique. Exit Textor, l’OL a promis de réduire la voilure afin de satisfaire la DNCG. Ce samedi, le club est en passe de s’adjuger deux nouveaux renforts supplémentaires. En plus du milieu offensif tchèque Pavel Sulc que l’OL va s’offrir pour 7,5 millions d’euros, le club devrait enregistrer la venue de Tyler Morton pour 17 millions d’euros. C’est le média britannique The Times qui révèle le montant de l’accord entre les Reds et l’OL. Pas dans les plans d’Arne Slot, le champion d’Europe espoirs était à un an de la fin de son contrat. Mais les 17ME prévus dans cette opération font tousser du côté de Lyon, où cet été les folies sont interdites.

Morton – Fofana, destin lié ?

Suivre le dossier Fofana … — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) August 1, 2025

Ce prix a clairement étonné une partie des consultants et des journalistes, même si ces 17 millions d'euros seront échelonnés sur plusieurs saisons. De plus, Sky Sports révèle que le montant pourrait être de neuf millions d’euros avec des bonus pouvant atteindre 17 millions. Cependant, une autre version circule et elle serait très rusée. Car ce prix de Tyler Morton pourrait être relié au cas de Malick Fofana. Le Belge intéresse fortement Liverpool. Mais dans l’optique d’un transfert, l’Olympique Lyonnais doit reverser 20% de la plus-value à la Gantoise, le précédent club de Malick Fofana. L’objectif de l’OL est peut-être de faire baisser le prix d’achat de son ailier par les Reds afin de reverser le minimum d’argents à la Gantoise, et Tyler Morton pourrait servir de variable d'ajustement dans cette opération.

Un dossier qui sera suivi de près concernant le jeune talent belge de 20 ans puisqu’il reste la plus haute valeur marchande de l’effectif de Paulo Fonseca et que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a reconnu qu'il croyait à un possible miracle concernant Malick Fofana.