OL : Mohamed Bouhafsi fan d’Aulas « le génie du foot »

Dans : OL.

A l'heure où les critiques sont souvent virulentes à son encontre, Jean-Michel Aulas peut compter sur un fan revendiqué au sein des médias.

Habile en communication, Jean-Michel Aulas est capable de découper en morceaux L’Equipe via Twitter, puis le lendemain d’accorder une longue interview au quotidien. Le président de l’Olympique Lyonnais est ce que l’on appelle un bon client, étant toujours capable de faire l’actualité là où on ne l’attend pas, comme cela avait été par exemple le cas lors du premier jour du confinement. Mais du côté de RMC, Jean-Michel Aulas a un supporter haut gradé en la personne de Mohamed Bouhafsi, le rédacteur en chef football, dont le cœur bat plutôt pour l’OM. Invité cette semaine d’OL Night System, le journaliste a reconnu qu’il appréciait énormément le patron de l’Olympique Lyonnais.

Mohamed Bouhafsi avoue que l’activité de Jean-Michel Aulas pour défendre et faire prospérer l’OL était remarquable et méritait un total respect. « Ce que j’aime à l’OL ? Le président Aulas. Il me fait beaucoup rire. Il est brillant. Intellectuellement parlant, c’est un génie du foot. Depuis 30 ans, il est l’un des plus grands dirigeants du foot. Il adore son club. Il a un lien indéfectible avec l’OL. Il se bat toujours pour l'institution et les Lyonnais. Ce président, il faut lui tirer le chapeau. Aulas est incroyable. C’est un personnage important dans le foot français. Un homme qui se bat autant pour son club, cela ne peut être que bénéfique », a confié le rédacteur en chef de RMC-BFM.