OL : Milan rode pour chiper Pierre Kalulu à Lyon !

Dans : OL.

Capitaine de l’équipe réserve de l’OL, Pierre Kalulu est un défenseur grandement apprécié par les scouts des cadors européens.

En fin de contrat stagiaire avec l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison, le défenseur central de 19 ans suscite de nombreuses convoitises. Bien conscients du potentiel de leur joueur, les dirigeants de l’OL s’activent depuis plusieurs mois afin de faire signer à Pierre Kalulu son premier contrat professionnel. Mais pour l’heure, ce dernier fait durer le suspense et ne semble pas pressé de choisir sa future destination. Il faut dire que Pierre Kalulu a bien conscience de plaire à de nombreux clubs. Selon les informations récoltées par Calcio-Mercato, le Milan AC fait partie des écuries très intéressées par le profil de Pierre Kalulu.

Le média transalpin rapporte que le club lombard, qui semblait avoir dans un premier temps jeté son dévolu sur le Marseillais Boubacar Kamara, observe également la situation de Pierre Kalulu depuis un long moment. Et visiblement, une offre officielle devrait être envoyée dans les prochaines semaines à l’entourage du jeune rhodanien. Celle-ci ne devrait pas être plus importante que celle du FC Séville et de l’Olympique Lyonnais financièrement. Mais l’AC Milan compte sur la renommée du club et sur la place qui sera faite à Pierre Kalulu au cœur du projet afin de convaincre le capitaine de la réserve lyonnaise. Reste à voir quelle sera la position du joueur, lequel recevait les louanges de Rudi Garcia fin janvier. « Je l'ai intégré depuis très peu à l'entraînement. C'est un garçon qui semble avoir du potentiel. J’espère qu’il signera chez nous ». De toute évidence, Rudi Garcia aura la réponse à sa question dans les prochaines semaines…