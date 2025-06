OL ‍: Milan contacte Lyon pour un terrible transfert

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Un an et demi seulement après son arrivée à l’OL, Lucas Perri pourrait déjà faire ses valises. L’AC Milan en fait sa cible n°1 pour compenser le potentiel départ de Mike Maignan lors du mercato estival.

Le dossier Mike Maignan met actuellement l’Italie en ébullition, le gardien de l’équipe de France ayant demandé au Milan AC de le transférer à Chelsea, à un an de la fin de son contrat. Le club lombard est pour l’instant réticent à accepter les 18 millions d’euros proposés par les Blues, et réclame près de 30 millions d’euros pour son gardien. Un blocage qui agace sérieusement Mike Maignan, lequel a menacé de quitter le club italien pour zéro euro en juin 2026 si l’AC Milan n’acceptait pas son départ.

Une solution pourrait donc être trouvée dans les jours à venir, ce qui va obliger Milan à trouver un nouveau gardien. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les Rossoneri ont d’ores et déjà identifié le successeur potentiel de Mike Maignan… en Ligue 1. Et pour cause, le journaliste italien affirme que l’AC Milan a jeté son dévolu sur Lucas Perri. Un an et demi seulement après son arrivée en provenance de Botafogo, l’international brésilien de 29 ans coche toutes les cases aux yeux des dirigeants milanais. Initialement, les deux pistes prioritaires menaient à Mile Svilar et à Zion Suzuki de la Roma et de Parme.

Lucas Perri ciblé par l'AC Milan

Mais les deux gardiens sont retenus par leurs clubs, ce qui oblige l’AC Milan à explorer d’autres pistes, dont celle menant à Lucas Perri. Reste maintenant à voir si l’OL sera ouvert à un départ de son portier brésilien et si oui, pour quel prix. Pour rappel, grâce aux connexions entre Lyon et Botafogo, John Textor avait fait venir Lucas Perri dans la capitale des Gaules pour moins de 4 millions d’euros en janvier 2024. Lyon pourrait ainsi réaliser une jolie plus-value, ce qui fera le bonheur de la DNCG. Beaucoup moins des supporters lyonnais, qui se sont déjà attachés à un gardien fiable et qui faisait office de vrai patron de la défense des Gones.