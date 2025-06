OL ‍: Mikautadze vendu pour s'assurer la Ligue 1

Relégué en Ligue 2 par le gendarme financier du football français, la DNCG, l’Olympique Lyonnais va devoir trouver des fonds rapidement. Le club rhodanien pourrait perdre Georges Mikautadze. L’attaquant géorgien ne manque pas de prétendants. Notamment les amis de John Textor.

Pour sa première saison du côté de l’Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze a su convaincre. L’international géorgien (37 sélections, 20 buts) a inscrit 17 réalisations toutes compétitions confondues en 47 apparitions avec le club rhodanien. Mais la situation précaire de l’OL pourrait pousser l’ancien messin vers la sortie. Recruté pour 18,5 millions d’euros l’été dernier, le natif de Lyon est l’une des valeurs marchandes du septuple champion de France. Après sa relégation administrative en Ligue 2, le club rhodanien a fait appel et doit trouver des fonds en urgence. Des joueurs sont pressentis sur le départ. Après la Roma, Georges Mikautadze attire des clubs en Premier League.

