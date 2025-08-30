OL ‍: Mikautadze vendu, le scandale de trop

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Buteur reconnu de la Ligue 1 et candidat au titre de meilleur buteur, Georges Mikautadze ne sera pourtant plus en France la semaine prochaine. L'OL va vendre son attaquant à Villarreal. Un transfert choquant et symbolique des difficultés du football français.

Le roi Georges déjà détrôné après trois semaines de Ligue 1. Alors qu'il devait assurer la succession d'Alexandre Lacazette à l'OL, Mikautadze va finalement être vendu à Villarreal dans les derniers jours du mercato. Une opération estimée à un peu plus de 30 millions d'euros. Une perte immense pour les Lyonnais puisque le Géorgien était leur unique avant-centre confirmé mais une nécessité sur le plan financier. Surveillé de près par la DNCG et par l'UEFA, Lyon devait récupérer 40 millions d'euros d'ici à la fin de l'été. Fofana s'accrochant à l'OL, son compère offensif a été sacrifié pour la survie du club.

Le transfert de trop pour la Ligue 1 ?

Un scénario frustrant, voire scandaleux pour les supporters d'autant que Mikautadze avait déjà vécu un départ forcé de la capitale des Gaules chez les jeunes. Consultant pour RMC, Kévin Diaz s'est ému de ce transfert. Cependant, il n'a pas voulu analyser ce mouvement que par le prisme de l'OL. Il prend en compte tous les clubs français, à part le PSG, pour tirer la sonnette d'alarme. La Ligue 1 est plus que jamais dans le dur et les prochains mois s'annoncent pénibles pour ses clubs, gros ou modestes.

🎙️❌ @kevindiaz11 : "On est dans une situation où le joueur ne veut pas partir, l'entraîneur et le club non plus mais Mikautadze va partir. Les clubs ne sont pas là pour gagner, ils sont là pour équilibrer les comptes. C'est triste et très grave pour le foot français." pic.twitter.com/IhKtPxT3e5 — After Foot RMC (@AfterRMC) August 29, 2025

« C’est une des rares fois dans l’histoire du football français où le joueur ne veut pas partir, l’entraîneur ne veut pas qu’il parte, le club ne veut pas qu’il parte et le gars va partir. C’est très très triste de voir un joueur partir après seulement un an. Il fait un bon début de saison et il part pour 30 millions d’euros, pas pour 45 ou 50 millions. […] Les clubs français ne sont plus là pour gagner des titres ou être champion de France, ils sont là pour équilibrer les comptes pour pouvoir passer la DNCG ou le Fair-Play financier. On sait depuis des mois que ça va être difficile pour le foot français, mais là, on est en plein dedans. […] C’est triste et très grave », a t-il indiqué dans l'After Foot. Lyon ne s'est pas affaibli seul vendredi puisque Monaco a cédé Magassa à West Ham, renforçant ce sentiment d'exode massif.