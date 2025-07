OL ‍: Mikautadze vendu, l'arme fatale face à la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les soucis financiers de l'Olympique Lyonnais sont connus dans toute l'Europe et cela va forcément valoir à l'OL de recevoir des offres pour la totalité des joueurs. La presse italienne se tourne vers Mikautadze, le buteur géorgien qui doit faire oublier Lacazette.

Le football est sans pitié, et les malheurs de Lyon font le bonheur des clubs intéressés par des joueurs de l'OL. À en croire, la Gazzetta dello Sport, à peine nommé directeur sportif de l'AS Rome, après son départ du Stade Rennais, Frederic Massara a immédiatement pensé à Georges Mikautadze pour renforcer l'attaque de la Roma. Ayant eu l'occasion de bien observer l'international géorgien, la saison passée, Massara estime que compte tenu des problèmes actuels de l'Olympique Lyonnais, il sera plus facile de convaincre les nouveaux dirigeants rhodaniens de vendre Georges Mikautadze, ces derniers étant lancés dans une opération urgente pour faire annuler en appel la rétrogradation de l'OL en Ligue 2. De quoi donc laisser la place à des négociations très rapides entre les deux clubs, Rome ayant en plus enregistré le départ de Tammy Abraham.

Mikautadze transféré pour sauver l'OL ?

Une première année inoubliable !



Même si tout n’a pas été parfait, je suis revenu à la maison pour vivre mon rêve, porter les couleurs de l’OL ❤️💙 🦁



🎥 🔙 Rétrospective d’une saison forcément particulière..



🎞️ “𝙍𝙚𝙩𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙪𝙭 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨” par Joha films (IG)#GM69… pic.twitter.com/Bu7XQVRWqC — Georges Mikautadze (@MikautadzeG) June 9, 2025

Gian Piero Gasperini, le nouvel entraîneur de l'AS Rome, a validé le profil de Georges Mikautadze, mais le technicien italien a tout de même chuchoté deux autres noms à son directeur sportif, à savoir ceux de Laurienté (Sassuolo) et Krstovic ( Lecce). Il reste désormais à savoir comment l'Olympique Lyonnais va pouvoir travailler durant cette première partie du mercato, sachant que l'avenir du club en Ligue 1 est incertain, et que Michele Kang va devoir se présenter avec un dossier en béton devant la DNCG après le fiasco de John Textor. Au milieu de tout cela, Georges Mikautadze, promis à devenir le successeur d'Alexandre Lacazette lors de sa signature à Lyon l'été dernier, pourrait clairement déjà faire ses valises. Un sacré gâchis pour celui qui a forcément une vraie relation affective avec l'OL.