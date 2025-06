OL ‍: Mikautadze vendu d'urgence pour sauver Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL devrait évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, ce qui entrainera une vague importante de départs cet été. Georges Mikautadze ne manque pas d'équipes intéressées par son profil.

A Lyon, c'est le choc qui prédomine depuis quelques heures et l'annonce de la relégation en Ligue 2 des Gones. La DNCG n'a fait aucun cadeau à John Textor, qui va néanmoins faire appel pour tenter de sauver l'OL. Toujours est-il que certains joueurs lyonnais commencent déjà à anticiper une descente en Ligue 2. L'idée est de se trouver une nouvelle équipe le plus vite possible. Parmi les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui ont une belle cote sur le marché des transferts : Georges Mikautadze. L'attaquant lyonnais, très attaché à son club de coeur, pourrait néanmoins céder aux avances de la Serie A.

Mikautadze, départ prochain pour l'Italie ?

Selon des informations relayées par Transferfeed, l'AS Roma pourrait en effet décider de passer prochainement à l'action pour s'attacher les services de l'ancien joueur du FC Metz. Il y a quelques mois lors du mercato hivernal, l'OL avait fermé la porte et Mikautadze décliné la proposition italienne. Mais tout pourrait prochainement changer. Le club de la Louve disputera la Ligue Europa la saison prochaine et estime beaucoup Georges Mikautadze. En fin de contrat avec les Gones en juin 2028, le natif de Lyon est estimé à plus de 20 millions d'euros.

Une rentrée d'argent non-négligeable pour les finances rhodaniennes. L'Olympique Lyonnais pourrait même faciliter un deal et donner un prix inférieur à ses précédentes attentes. Georges Mikautadze ne serait pas le seul Lyonnais à rejoindre l'Italie puisque Tanner Tessmann est lui dans les petits papiers de la Fiorentina. Les prochaines heures seront tendues dans le Rhône. Les supporters du club sont en colère et demandent même le départ de John Textor.