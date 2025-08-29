OL ‍: Mikautadze vendu 40ME au même club que Lacazette ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais ayant décidé de conserver Malick Fofana, le club de Michele Kang veut désormais vendre Georges Mikautadze. Et une offre colossale est déjà arrivée d'Arabie Saoudite.

Désigné comme le buteur en chef de l'Olympique Lyonnais après le départ du légendaire Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze pourrait finalement retrouver Le Général en Arabie Saoudite. En effet, ce vendredi, Hugo Guillemet annonce que si les dirigeants de Villarreal doivent rencontrer leurs homologues lyonnais en marge du tirage au sort de l'Europa League pour parler d'un possible transfert de Mikautadze, ces dernières heures, c'est le club saoudien de NEOM qui est entré dans ce dossier. Battue pour son entrée en lice jeudi dans le championnat d'Arabie Saoudite, l'équipe qui a déjà recruté Alexandre Lacazette cet été serait prête à verser 40 millions d'euros afin de recruter l'international géorgien de l'Olympique Lyonnais. Un montant qui correspond exactement à ce que les dirigeants de l'OL veulent pour boucler leur budget cette saison.

Mikautadze incité à rejoindre son ami Benrahma

De son côté, Georges Mikautadze n'a jamais pensé à quitter l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato, le buteur de 24 ans étant heureux d'avoir les clés de l'attaque de son club de coeur. Pour l'OL, qui ne poussera pas le Roi Georges dehors de force, il faudra d'abord convaincre l'international géorgien de partir, et pour cela, le club rhodanien peut éventuellement s'appuyer sur Saïd Benrahma, qui est un proche de Mikautadze et qui évolue lui aussi à NEOM. Si partir en Arabie Saoudite serait un choix étonnant pour un joueur de cet âge, l'idée de signer à Villarreal, qui jouera la Ligue des champions contrairement à l'OL, ne rebute pas totalement l'attaquant lyonnais. Le quotidien sportif révèle en effet que les représentants de Georges Mikautadze ont déjà entamé des discussions avec le club espagnol des conditions d'un éventuel contrat.

A quelques heures du tirage au sort de l'Europa League, et de cette réunion entre les dirigeants de l'OL et de Villarreal, l'avenir du natif de Lyon va se jouer du côté de Monaco. Dimanche soir, Georges Mikautadze pourrait donc disputer son ultime match sous le maillot de Lyon à l'occasion de l'Olympico contre l'Olympique de Marseille. Une crève-coeur pour le joueur et les supporters qui attendent de savoir qui arrivera pour succéder à Mikautadze dans un délai aussi court.