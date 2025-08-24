OL ‍: Mikautadze se rate, un nouvel attaquant exigé

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'Olympique Lyonnais a facilement dominé Metz 3-0. Malick Fofana a encore régalé, ce qui ne fut pas le cas de Georges Mikautadze. Le Géorgien a réalisé un match moyen contre son ancien club.

Victorieux à Lens, l'Olympique Lyonnais a confirmé sa bonne entame samedi soir contre Metz. Sans trembler, les Gones l'ont emporté 3-0 pour réaliser le 6 sur 6. Aucun but encaissé, la place de leader du championnat, la soirée parfaite en somme. Néanmoins, les plus méticuleux pointeront certaines failles dans le collectif lyonnais et notamment la mauvaise prestation de Georges Mikautadze. Buteur à Bollaert, le Géorgien était attendu face à son ancien club. Il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets cette fois-ci et a globalement déçu dans le jeu.

Mikautadze seul, l'OL en danger ?

Le journal L'Equipe l'a crédité d'un 4/10 pour son match, soit la pire note pour un joueur de l'OL ce samedi au Groupama Stadium. Le quotidien sportif a rappelé « ses mauvais choix dans le jeu » et surtout sa finition approximative avec plusieurs duels perdus contre le gardien messin. Sur X aussi, on n'a pas apprécié le match de Mikautadze. Il y avait même un peu d'inquiétude pour la saison à venir, non pas sur le niveau de l'attaquant mais sur le manque d'alternative au poste. L'OL doit recruter un deuxième buteur au mercato pour assurer le coup et reposer le Géorgien.

« Mikautadze porte des lunettes...il peut les mettre pendant les matchs svp ? », « Mikautadze on dirait il voulait pas marquer », « Mikautadze assez gênant c’était typiquement le genre de match où le Lacazette de la dernière décennie posait son doublé en toute tranquillité », « Beaucoup de mal à croire qu'on parte sur une saison L1/EL avec uniquement Mikautadze/AGR (Alejandro Gomez Rodriguez) en pointe », pouvait-on lire sur le réseau social. De quoi mettre beaucoup de pression sur les épaules de Georges Mikautadze avant la réception de Marseille dimanche prochain pour un choc attendu et très important pour les Gones.