OL ‍: Mikautadze sacrifié, le vestiaire ne s'en remet pas

Par Corentin Facy

L’OL a profité de la belle valeur marchande de Georges Mikautadze pour vendre l’attaquant géorgien à Villarreal en toute fin de mercato. Un véritable coup dur sur le plan sportif pour Lyon.

Dans l’obligation de vendre en masse cet été pour se conformer aux exigences de la DNCG, l’Olympique Lyonnais a fait des économies jusqu’au bout du mercato. Dans les 48 dernières heures, le club rhodanien a finalisé le départ de Georges Mikautadze à Villarreal pour plus de 30 millions d’euros bonus inclus. Un très beau coup financier de la part des Gones, mais une énorme perte sur le plan sportif. Ce n’est pas Corentin Tolisso qui va dire le contraire. Interrogé par le Média Carré sur YouTube, le capitaine de l’OL a exprimé ses regrets quant au départ de Georges Mikautadze.

🎙️ Corentin Tolisso sur Georges Mikautadze ⤵️



"𝘊̧𝘢 𝘢𝘶𝘳𝘢𝘪𝘵 𝘱𝘶 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘢̀ 𝘭’𝘖𝘭𝘺𝘮𝘱𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘓𝘺𝘰𝘯𝘯𝘢𝘪𝘴 𝘦𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘷𝘳𝘢𝘪 𝘯𝘶𝘮𝘦́𝘳𝘰 𝟫"



𝗣𝗿𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 : 𝗹’𝗶𝘁𝘄 𝗮 𝗲́𝘁𝗲́ 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲́𝗲 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗮… pic.twitter.com/jnUWEjvrmc — Social Gones (@SocialGones) September 3, 2025

Le champion du monde 2018 estime que Lyon a perdu son buteur géorgien au pire moment alors que selon Tolisso, l’explosion de Mikautadze lors de cette saison 2025-2026 ne faisait aucun doute après une année d’adaptation dans la capitale des Gaules dans l’ombre du général Alexandre Lacazette. « Il était ému, je l’ai vu quand il est venu au centre d’entraînement pour nous dire au revoir. Je ne savais pas qu’il allait venir au match (contre l’OM) mais pendant le match, j’ai vu que les supporters lui rendaient hommage » a d'abord lancé Corentin Tolisso, déçu du départ de Georges Mikautadze à Villarreal en fin de mercato, avant de poursuivre.

Le départ de Mikautadze embête Tolisso

« C’est un grand monsieur, ça fait bizarre qu’il parte car il avait bien commencé la saison, on était forts avec lui. Ca aurait pu être sa saison à l’OL en tant que vrai numéro neuf. L’année dernière, il y a eu une année de transition. Je trouve que c’était bien car Alex (Lacazette) faisait le mentor et lui il était là, il avait fait une belle année. Mais cette année, c’était à lui de tirer l’équipe » a analysé Corentin Tolisso, déçu du départ de Georges Mikautadze et qui espère que cette perte ne sera pas trop préjudiciable pour Lyon. Ce dont doutent beaucoup de supporters au vu de la gestion de sa succession puisque seul Martin Satriano est arrivé en provenance du RC Lens pour compenser le départ de Georges Mikautadze.