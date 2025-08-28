OL ‍: Mikautadze refuse de quitter Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malick Fofana refusant de quitter l'OL, c'est désormais Georges Mikautadze qui est en danger. Convoité par Villarreal notamment, l'attaquant géorgien pourrait être vendu si une offre colossale arrive. Cependant, il ne compte pas se laisser faire aussi facilement.

Après les soucis financiers du début d'été, l'entame de saison lyonnaise tient presque du miracle. L'Olympique Lyonnais est leader de Ligue 1 après deux succès en autant de matchs. Surtout, les Gones ont su organiser un mercato très cohérent. Les paris Sulc, Morton, Karabec ou encore Ruben Kluivert ont été tentés avec des débuts positifs pour certains d'entre eux déjà. L'euphorie gagne peu à peu les supporters mais la fin d'été pourrait tout briser. L'OL doit récupérer 40 millions d'euros sur des ventes de joueurs. Malick Fofana faisait figure de principale valeur marchande. Néanmoins, le Belge refuse Everton, sa seule porte de sortie à ce stade. Georges Mikautadze est à son tour attaqué.

Mikautadze s'accroche à Lyon

Ces dernières heures, il est apparu que l'OL vendra l'attaquant géorgien si une offre satisfaisante arrive sur la table. Une possibilité réelle car Mikautadze est convoité par Villarreal en Espagne ou encore Brentford en Angleterre. Deux beaux projets qui lui permettraient de découvrir un grand championnat européen et surtout la Ligue des champions avec le sous-marin jaune espagnol. Encore faut-il que le buteur lyonnais accepte le deal.

OL : Le feuilleton Mikautadze devient fou https://t.co/XgTLkUi6gA — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2025

Sauf que selon le site Olympique et Lyonnais, Mikautadze refuse tout départ cet été. Arrivé il y a à peine un an, le Géorgien est déterminé à réussir dans son club de cœur. Lyon aura bien du mal à le faire changer d'avis. Après le départ de Lacazette, le joueur de 24 ans est enfin l'attaquant numéro 1 de l'OL. De plus, il n'avait pas apprécié son départ forcé de l'académie rhodanienne en 2015. Un nouvel exil serait celui de trop pour l'avant-centre, pas forcément sensible aux finances de son club à ce moment de l'été et de sa carrière.