OL ‍: Mikautadze quitte Lyon en pleurs

Par Alexis Rose

Désireux de marquer l’histoire de son club formateur en prenant le relais d’Alexandre Lacazette, parti en Arabie Saoudite, Georges Mikautadze n’aura finalement pas le temps de faire quoi que ce soit à Lyon. Puisqu’après seulement une saison pleine sous le maillot des Gones, l’international géorgien doit déjà faire ses valises. Poussé dehors par sa direction, qui avait besoin de plusieurs dizaines de millions d’euros avant la fermeture du mercato d’été afin de répondre aux exigences de la DNCG, le joueur de 24 ans va finalement rejoindre Villarreal. Ce week-end, le Sous-Marin Jaune a effectivement trouvé un terrain d'entente avec l’OL sur la base d’un transfert de 30 ME.

D’accord sur les grandes lignes avec le club de Liga, Mikautadze est donc attendu en Espagne pour passer sa visite médicale dans les heures à venir. Mais ce samedi matin, l’ancien attaquant de Metz est passé au centre d’entraînement des Gones pour dire au revoir à ses coéquipiers. Un départ difficile pour tout le monde, et au moment de quitter le Groupama Stadium, Mikautadze n’a pas pu s’empêcher de pleurer devant les supporters venus lui dire adieu... Une scène qui va rendre triste tous les supporters de l’OL, alors que Mikautadze devait prendre le relais des anciens Gones partis à l’étranger. Mais au final, il va s’engager pour cinq ans à Villarreal, où il disputera notamment la Ligue des Champions.