OL ‍: Mikautadze peut regarder Dembélé dans les yeux

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Désormais attaquant numéro 1 de l'OL, Georges Mikautadze a démarré de la meilleure manière possible sa deuxième saison lyonnaise avec un but victorieux à Lens. De quoi le lancer vers une saison historique ?

Promu en Ligue 1, le FC Metz s'attend à souffrir samedi soir au Groupama Stadium. L'Olympique Lyonnais fait figure de gros morceau pour les Grenats. Mais, cette année, leur bourreau ne s'appellera pas Alexandre Lacazette (auteur de 5 buts contre les Messins en Ligue 1 au cours de sa carrière). La nouvelle menace offensive est un ancien de la maison en la personne de Georges Mikautadze. Avec le départ du « Général » en Arabie Saoudite, le Géorgien est devenu le patron offensif des Gones cette saison. Un statut bien assumé à Lens où il avait marqué le but de la victoire en renard des surfaces samedi dernier.

Patron à Lyon, Mikautadze bientôt maître en L1 ?

De quoi rassurer les supporters lyonnais alors que Mikautadze avait peiné à trouver ses marques en début de saison dernière. Libéré d'une grande partie de la pression ainsi que de l'ombre de son idole Lacazette, l'ancien messin doit définitivement exploser cette saison. C'est ce que pense l'entraîneur du FC Metz Stéphane Le Mignan qui craint déjà le pire pour samedi soir.

« La saison dernière, c'était un petit peu compliqué, avec Lacazette, il avait peut-être parfois du mal à se situer. Là, il se retrouve avec moins de monde et il a bien commencé. C'est un joueur offensif de grande qualité, capable de faire tourner un match. […] On sait que si on lui laisse un demi-espace il va l'exploiter. On connaît sa malice, son adresse, sa qualité dans les appels. […] « Beaucoup de mes joueurs savent comment il joue, mais bon, quand il a passé l'épaule, il a passé l'épaule. On a beau connaître des joueurs par cœur, quand ils sont forts, ils sont forts », a t-il décrypté auprès de L'Equipe.

Ancien éducateur de Mikautadze à l'OL, Amaury Barlet va même plus loin dans les colonnes du quotidien sportif. Selon lui, le Géorgien peut vite devenir la référence des buteurs en Ligue 1 dans les prochains mois. « Il a le profil pour être meilleur buteur de Ligue 1. Comme quand il était petit, je vois un renard des surfaces roublard, capable de frapper des deux pieds, qui prend la moindre fenêtre de tir, qui peut marquer de manière acrobatique... Il a toujours eu ça en lui », a t-il lâché. Un niveau de performance qui ne ferait pas de mal à un OL orphelin de Lacazette, Cherki avant possiblement Fofana dans les prochains jours.