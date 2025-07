OL ‍: Mikautadze, la Roma négocie à la hache avec Michele Kang

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Urgence absolue à Lyon, l’OL n’a plus beaucoup de temps pour trouver des fonds. Le club rhodanien passera l’appel de la DNCG le 10 juillet prochain. Les ventes de joueurs s’accélèrent, Georges Mikautadze se rapproche de l’AS Roma.

Auteur d’une première saison réussie à Lyon, Georges Mikautadze est l’une des valeurs marchandes du club rhodanien. Avec l’urgence devant la DNCG, le septuple champion de France va se séparer de l’international géorgien (37 sélections, 20 buts). Une dizaine de clubs sont sur le coup et l’ancien messin va faire ses valises cet été. Dans un contexte très tendu, l'OL a besoin de cash pour son appel devant la DNCG le 10 juillet prochain. Le club a besoin de 100 millions d’euros injectés dans ses caisses ainsi qu'une garantie supplémentaire de 100 millions d’euros. La vente de l’attaquant pourrait rapporter entre 18 et 20 millions d’euros aux Gones. L'AS Roma fait office de favori pour attirer le joueur de 24 ans dans son escarcelle.

Georges Mikautadze, objectif numéro 1 de la Roma

Gazzetta : La Roma accélère pour #Mikautadze (qui est l’objectif numéro un) et offre 18M à l’OL, qui en réclame une vingtaine. Les négociations se sont poursuivies hier et l’optimisme règne dans les deux camps. Sunderland est également intéressé par l’attaquant 🗞️ pic.twitter.com/YoywwMwuNK — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 4, 2025

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport affirme que les négociations entre les deux parties se poursuivent parfaitement. Seul le montant du transfert semble coincer. Le média italien précise que Lyon réclame plus d'une vingtaine de millions d’euros pour son joueur. Le club italien aurait fait une offre à 18 millions. Toujours selon la Gazzetta, Georges Mikautadze est la priorité numéro un des Romains. Cependant, d’autres clubs sont à l’affût. Galatasaray ne lâche pas le dossier tout comme Sunderland. L’OL ne manque pas de prétendants pour son attaquant qui a inscrit 11 buts et délivré six passes décisives cette saison en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais pourra donc profiter de la situation pour tenter de faire monter les enchères. Néanmoins, il ne reste que six jours au club du Rhône pour trouver les sommes demandées par le gendarme financier du football français.