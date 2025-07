OL ‍: Mikautadze accepte de partir en urgence

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’avenir de Georges Mikautadze est incertain, l’attaquant de l’OL n’ayant aucunement l’intention de rester si le club rhodanien venait à être sanctionné par la DNCG ou par l’UEFA dans les jours à venir.

L’incertitude est totale à l’Olympique Lyonnais, où l’ensemble des joueurs se demande à quoi va ressembler l’avenir du club rhodanien après la décision de la DNCG. L’OL peut encore être maintenu, ce qui sauverait par la même occasion sa place en Europa League. Deux conditions indispensables pour que plusieurs cadres de l’effectif acceptent de rester. C’est notamment le cas de Georges Mikautadze, annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Roma. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport confirme que l’attaquant géorgien est la priorité du club de la Louve en attaque, et cet intérêt ne laisse pas l’ex-buteur du FC Metz insensible.

La preuve, le média italien affirme que Georges Mikautadze veut absolument jouer une coupe d’Europe, ce qui sera le cas de la Roma, qualifiée pour l'Europa League. Autrement dit, il ne fermera pas la porte à un départ de l’Olympique Lyonnais, si le club présidé par Michele Kang venait à être exclu de l’Europa League, comme cela peut encore être possible en cas de relégation en Ligue 2 par la commission d’appel de la DNCG. Les dirigeants lyonnais espèrent être fixés rapidement sur leur sort, si possible la semaine prochaine, alors que le gendarme financier attend 70 millions d’euros pour être rassuré sur la santé financière des Gones.

Mikautadze veut jouer l'Europe la saison prochaine

En attendant, le mercato est totalement gelé et de nombreux joueurs de l’effectif sont tentés par un départ. C’est le cas de Georges Mikautadze, désormais ouvert à cette possibilité donc, mais aussi de Lucas Perri, convoité en Turquie ou encore par l’AS Monaco. Pour l’OL, il apparaît de plus en plus urgent d’être définitivement fixé sur son sort afin de savoir quelle direction prendre sur le marché des transferts. Quoi qu’il en soit, un potentiel départ de Georges Mikautadze ne sera pas conclu à n’importe quel prix et on peut imaginer que Lyon souhaitera au moins récupérer sa mise de l’été dernier, à savoir près de 20 millions d’euros bonus compris.