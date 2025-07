OL ‍: Mikautadze à Milan, un échange fou proposé

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais tire la langue sur le plan financier et les autres clubs en profitent. Lucas Perri est sur le départ, Fofana et Tolisso sont convoités. Même Mikautadze n'est pas assuré de rester. Milan veut le piquer aux Lyonnais avec un échange audacieux.

Dans les années 2000, l'Olympique Lyonnais était qualifié d'ogre en Ligue 1 au vu de son implacable domination sportive et même financière. 20 ans plus tard, les choses ont bien changé. Au mercato estival, les Gones se sont transformés en proie facile pour les gros poissons européens. Dans un contexte d'austérité pour l'OL, les talents rhodaniens s'arrachent parfois à prix d'or. Solide rempart la saison passée, Lucas Perri est sur la route de Leeds au mercato. Malick Fofana est lui dans le viseur de Liverpool et du Bayern Munich. Georges Mikautadze est le prochain cadre menacé.

Un gardien contre Mikautadze, Milan ose

Le Milan AC a besoin d'un nouvel attaquant et convoite le Géorgien au mercato. Pour mettre la main sur Mikautadze, les Rossoneri veulent profiter de l'intérêt récent de Lyon pour leur jeune gardien Lorenzo Torriani (20 ans). Selon le site Spazio Milan, leur plan est de proposer un échange Torriani-Mikautadze entre les deux clubs moyennant une indemnité de transfert supplémentaire en faveur de l'Olympique Lyonnais.

Une stratégie qui permettrait de faire baisser drastiquement le prix de l'attaquant lyonnais, estimé entre 25 et 30 millions d'euros minimum actuellement. Même si l'OL a besoin d'un nouveau gardien au plus vite, pas sûr qu'il accepte de céder aussi facilement son principal avant-centre de métier. Reste désormais à voir si Milan va étoffer son offre d'échange avec de meilleures conditions financières pour faire plier les Gones et récupérer Georges Mikautadze avant la reprise de la Serie A en août.