OL ‍: Michele Kang trouve 100 ME, la DNCG va l’adorer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL sera fixé le 10 juillet sur son avenir après son passage en appel devant la DNCG, qui réclame 100 millions d’euros aux Gones pour maintenir le club rhodanien en Ligue 1.

Le 24 juin dernier, la DNCG a frappé fort en reléguant administrativement l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Une décision dont John Textor a fait les frais quelques jours plus tard. Ecarté, l’homme d’affaires américain a laissé sa place à Michele Kang, qui a face à elle un véritable chantier. Epaulée par le directeur général Michael Gerlinger, elle doit trouver 100 millions d’euros avant le passage en appel devant la DNCG le 10 juillet pour sauver l’OL d’une relégation en Ligue 2. L’instance réclame par ailleurs 100 millions d’euros supplémentaires garantis pour assurer la santé financière du club rhodanien tout au long de la saison. Michele Kang a un vrai exploit à réaliser, mais l’optimisme est étonnement de rigueur chez Damien Perquis.

Consultant pour RMC, l’ancien défenseur de Sochaux et de Saint-Etienne est convaincu que Michele Kang n’aura aucun mal, grâce à son réseau et à sa réputation, à trouver la somme réclamée par la DNCG. « Cette femme est une véritable businesswoman. J’aime beaucoup son intérêt pour le sport en général. Elle gère des clubs sur plusieurs continents et ils sont plutôt bien gérés. Je suis confiant pour l’OL car je ne pense pas que Michele Kang soit partie dans ce projet lyonnais pour se mettre un feu à elle-même et se décrédibiliser après tout ce qu’elle a pu faire. Je pense qu’elle sait ce qu’elle fait. Je ne dis pas qu’elle va injecter tout l’argent mais si elle venait à y mettre une partie, derrière elle je pense qu’il y a des gens qui seront capables d’investir aussi. Tout ce qu’elle a touché, elle l’a réussi » a d’abord analysé le consultant de RMC avant de conclure.

Michele Kang est une chance pour l'OL selon Damien Perquis

« Et puis j’ai envie de voir une femme présidente de l’OL qui rende l’Olympique Lyonnais à ses supporters. Car depuis le départ d’Aulas, il y a beaucoup de plaintes sur le fait que les supporters sont mis de côté. Je veux que l’OL se sauve car c’est un moyen d’attraction pour notre Ligue 1, pour vendre le produit. Elle a bâti sa fortune et sa légitimité sur le marché depuis plusieurs années et je pense qu’elle a des connexions et des connaissances qui iront avec elle pour mettre la main a la poche et sauver l’OL » estime le consultant, déjà conquis par la femme d’affaires américaine de 66 ans. Cette dernière peut déjà devenir une icône à l’OL si elle parvient à rattraper les boulettes de John Textor en sauvant le club rhodanien d’une relégation en Ligue 2 qui lui tend les bras.