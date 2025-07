OL ‍: Michele Kang sauve le Groupama Stadium

Dans : OL.

Les négociations avec Groupama pour le renouvellement du contrat du naming du stade étaient au point mort mais Michele Kang a repris le dossier en main depuis la mise à l’écart de John Textor, et tout va s’arranger.

Michele Kang ne chôme pas depuis qu’elle a été nommée patronne de l’Olympique Lyonnais en lieu et place de John Textor il y a quelques jours. La femme d’affaires américaine de 66 ans a d’abord sauvé le club de la relégation après son appel réussi devant la DNCG, mais ce n’est pas tout. Kang enchaîne les rendez-vous et parmi les dossiers chauds à gérer, celui du naming du stade. Et pour cause, le contrat avec Groupama prend fin le 31 juillet 2025 et on se dirigeait clairement vers une séparation entre l’OL et la société d’assurance, les négociations ayant pris une très mauvaise tournure sous la houlette de John Textor.

Comme pour la DNCG, le dossier a été repris en main par Michele Kang et tout va mieux lorsque cette dernière passe derrière John Textor. La preuve, le site Olympique et Lyonnais nous apprend que Michele Kang a réussi à débloquer les négociations, jusqu’ici au point mort, avec Groupama. Les détails de cet accord sont encore en cours de finalisation, mais on se dirige finalement vers une prolongation du naming du stade de l’OL, un deal qui a démarré en 2017 et qui va donc se poursuivre. Une très bonne nouvelle pour le club rhodanien puisque le naming du Groupama Stadium rapporte 6,9 millions d’euros par an aux Gones. Il ne reste plus qu’à savoir si l’Olympique Lyonnais a réussi à augmenter ce montant avec cette prolongation ou si l’assureur continuera à payer une somme équivalente pour le naming du Groupama Stadium dans les années à venir.