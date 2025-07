OL ‍: Merci la DNCG, les supporters en déprime totale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a réalisé de belles ventes cet été, et cela va continuer avec Lucas Perri et Malick Fofana. De quoi donner le tournis aux supporters lyonnais.

La liste des joueurs qui ont quitté l’Olympique Lyonnais cet été a de quoi faire peur. Et c’est le cas chez les fans. Les joueurs en fin de contrat que sont Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico ont vidé leur casier, même s’il reste un petit espoir pour l’Argentin, et les transferts ont déjà sanctionné les départs de Rayan Cherki, Thiago Almada et Lucas Perri qui va suivre pour rejoindre Leeds dans quelques jours. Désormais, c’est le nom de Malick Fofana qui est cité pour être le prochain partant d’envergure. Il faut dire que Liverpool et le Bayern Munich s’intéressent à lui, ce qui risque de déboucher sur une grosse offre si ça se concrétise. Des départs qui deviennent difficiles à accepter pour les supporters de l’OL, qui se demandent à quoi va ressembler leur équipe. Mais les instructions de la DNCG sont claires, il faut faire entrer de l’argent dans les caisses, et recruter avec parcimonie malgré les départs majeurs.

Les supporters s'inquiètent pour leur club

OL : Michele Kang donne une leçon à Textor, la DNCG va adorer https://t.co/8QRmtHFrmM — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2025

« Pourquoi avoir sauvé l’OL administrativement si c’est pour l’enterrer sportivement quelques semaines plus tard ? », « vu la gueule du mercato, la saison va être très longue.. », « Si j’ai peur pour mon club avec la tête du mercato ? oui », « Si on se bat pour la 15e place, faudra pas s’étonner », « je suis dépité par ce mercato de fumier », « et maintenant Fofana, encore une grande perte pour l’OL », ont déploré des supporters lyonnais qui ne voient pas beaucoup de raisons de se réjouir de la saison qui arrive. Si le maintien administratif a en effet été accroché, c’est à se demander à quel prix au niveau du sportif. Pour le moment, la formation de Paulo Fonseca ne fait peur à personne, et le centre de formation ne semble pas pouvoir être le vivier capable de seconder l’équipe rhodanienne, comme cela avait pu être le cas il y a quelques saisons de cela avec les Umtiti, Gonalons, Ferri, Lopes, Tolisso et compagnie.