OL : Mercato, mercato, Rudi Garcia craque

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais étant sous la pression du mercato estival jusqu’au 5 octobre prochain, Rudi Garcia a décidé de pousser un nouveau coup de gueule.

Avec la crise du Covid-19 et le retard pris par les championnats étrangers, l’UEFA a acté la prolongation du marché des transferts jusqu’au mois d’octobre. Une décision exceptionnelle qui ne plaît pas à tout le monde. Si certains grands clubs auront plus de temps pour retrouver un peu d’argent et recruter dans les trois semaines à venir, les autres formations trinquent un peu. Et c’est notamment le cas de Lyon. Si l’OL a déjà bien renfloué les caisses en vendant pour près de 30 millions d’euros de joueurs durant ce mercato, le club rhodanien n’est pas à l’abri d’autres départs majeurs, comme ceux de Memphis Depay (Barça ?) ou d’Houssem Aouar (Arsenal ?). Une situation incertaine qui ne plaît pas du tout à Rudi Garcia, pour qui ce mercato estival est très compliqué à gérer en interne…

« J'entends mes joueurs en parler. Ils doivent être focus sur la compétition. Tous les coachs attendent la fin du mercato. Je ne vais pas me lancer dans un discours qui va encore fustiger ces mercatos qui traînent en longueur alors que le championnat a repris. Mais, cette année, jusqu’au 5 octobre, j’ai un effectif, puis, entre le 5 octobre et le 31 décembre, j’ai un effectif, après le 31 janvier, j’en aurai encore un autre… Qu’on laisse ouvert le mercato toute l’année tant qu’on y est », a lancé le coach de l’OL en conférence de presse. Il faut dire que cette période de mutations inédite et interminable pourrait poser des problèmes à l’OL. Car si Aouar ou Memphis venait à partir au début du mois d'octobre, Lyon ne disposerait alors que de quelques heures pour trouver des remplaçants à la hauteur...