OL : Mendes c'est fini, Jérôme Boateng le bouscule

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pour son premier match sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc va évidemment vouloir changer des choses. Et en défense, le premier match de l'ère Blanc devrait marquer le retour aux affaires de Jérôme Boateng.

Positionné dans un rôle de défenseur central qui n’était pas naturellement le sien, Thiago Mendes a accepté de prendre ce poste à hauts risques que Peter Bosz lui avait confié. Mais le milieu brésilien l’a payé au prix fort, puisque les résultats négatifs de l’Olympique Lyonnais lui ont été en partie imputés, Mendes ayant une grosse responsabilité dans certains des buts pris depuis le début du championnat de Ligue 1 par le club de Jean-Michel Aulas. Même si la rencontre face au PSG a tout de même souligné les qualités de Thiago Mendes, il semblait évident que Laurent Blanc allait devoir rapidement changer la donne sur le plan défensif, histoire d’éviter que la situation s’envenime pour un joueur qui dans un passé récent a déjà eu des soucis avec les supporters de l’OL. A en croire L’Equipe, dès le déplacement de dimanche à Rennes, le nouvel entraîneur rhodanien va frapper.

Boateng va devoir montrer des choses à l'OL

N’ayant pas l’intention de persister dans l’expérience tentée par Peter Bosz, Laurent Blanc devrait en effet réinstaller Jérôme Boateng au coeur de la défense de l’Olympique Lyonnais en lieu et place de Thiago Mendes. Et des propres mots du nouveau technicien de l’OL, si Mendes sera dans le onze de départ contre le Stade Rennais, il retrouvera un poste plus naturel, le joueur ayant été déjà prévenu des intentions de Laurent Blanc. Concernant Jérôme Boateng, c’est évidemment un incroyable retournement de situation, puisque le défenseur allemand de 37 ans avait été clairement mis au placard par Peter Bosz. Avec 0 minute de temps de jeu, l’ancien joueur du Bayern Munich est le premier grand vainqueur de la révolution intervenue à l’Olympique Lyonnais cette semaine. Blanc voulant d’abord miser sur des joueurs d’expérience, Boateng va avoir sa chance. A lui de montrer qu’il vaut autre chose que ce que l’on a vu depuis sa signature à l’OL lors des ultimes heures du mercato estival 2021.