OL : « Memphis s'en fout de Lyon », la légende de l’OL craque

Dans : OL.

Légende vivante de l'Olympique Lyonnais, Fleury Di Nallo estime que les choses ont changé au niveau des joueurs de l'OL. Et l'ancien buteur de le regretter très vivement.

Mêmes si les plus jeunes supporters de l’Olympique Lyonnais ne le connaissent pas (encore), Fleury Di Nallo est une légende de l’OL, puisqu’il est le meilleur buteur historique du club de la capitale des Gaules avec 222 buts marqués sous le maillot de Lyon. Et si Fleury Di Nallo était bigrement efficace avec le ballon dans les pieds, il l’est également lorsqu’il s’agit de parler de l’Olympique Lyonnais dont il est resté un amoureux éternel. Du haut de ses 76 ans, Di Nallo assistera bien évidemment au derby OL-ASSE de ce dimanche soir au Groupama Stadium même si l’effectif actuel de Rudi Garcia ne l’emballe pas.

Et dans les colonnes d’Aujourd’hui en France, le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais fait une analyse sans pitié. « Je ne loupe pas un match de l’OL au stade. Après, ce n’est plus pareil. Avant, tous les bons joueurs ils ne partaient pas de l’OL et de l’ASSE. Aujourd’hui, c’est les bons qui partent et les mauvais qui restent. Avant, on changeait les mauvais, explique Fleury Di Nallo, avant de s’en prendre précisément à Memphis Depay, non pas pour son talent mais pour son implication. Un joueur comme Memphis, il a la classe, il est au-dessus à Lyon, mais il n’en a rien à faire de Lyon. » Pour l'ancien buteur de Lyon, le regret est de constater que désormais les footballeurs n'aient plus réellement l'amour du maillot comme cela était le cas à son époque. Autre temps, autre moeurs.