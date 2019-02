OL : Memphis ne sera jamais l'égal de Fekir, et c'est bien dommage

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Nabil Fekir suspendu, c’est Memphis Depay qui avait les clés du jeu de l’Olympique Lyonnais mardi soir face au FC Barcelone.

Utilisé dans une position de meneur de jeu, l’international néerlandais n’a pas pesé bien lourd face à Sergio Busquets, Clément Lenglet et Gérard Piqué. On peut même dire que l’ancien attaquant de Manchester United a été l’attaquant lyonnais le moins dangereux. Il faut dire que l’on ne remplace pas Nabil Fekir aussi facilement, malgré les hauts et les bas rencontrés par le capitaine rhodanien depuis le début de la saison. Interrogé par L’Equipe, Eric Carrière est revenu sur le match de Memphis, et sur le manque ressenti en raison de l’absence de Fekir.

« Il y a eu un déficit dans cette animation et dans les remontées de balle. Memphis Depay n’a pas réussi le match qu'on attendait de lui. Il est capable de sortir des gestes de grande classe mais on a vite vu qu’il n’était pas inspiré, en particulier sur ses coups de pieds arrêtés, déficients. Dans ce genre de match, il faut des joueurs capables de tenir le ballon et d’obtenir des fautes, ce que sait très bien faire Nabil Fekir (suspendu hier) qui a beaucoup manqué, aussi par sa capacité à faire jouer les autres » a confié le consultant de Canal Plus, persuadé que la donne sera différente au match retour avec le come-back de Fekir. Reste à voir si le champion du monde poussera Memphis sur le banc, ou si c’est Terrier, Traoré ou Dembélé qui fera les frais de son retour.