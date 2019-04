OL : Memphis n'est pas devenu nul, suivez son regard !

Dans : OL, Ligue 1.

Buteur vendredi lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Angers, Memphis Depay est sorti d'une longue période de léthargie, laquelle a eu pour effet de crisper pas mal de monde. Accusé par certains, y compris chez les supporters de l'OL, de se voir trop beau et surtout de trainer les pieds avec son club et de tout donner avec les Pays-Bas, l'attaquant néerlandais a cinq matches pour prouver qu'il vaut mieux que cela. Et surtout qu'il a réellement le niveau pour viser plus haut que Lyon, comme il l'explique souvent.

Dans France-Football, Sidney Gouvou prend lui la défense de Memphis Depay, estimant que ce dernier payait peut-être le comportement de ses coéquipiers. « Il a besoin que ça bouge autour de lui, que ça fasse des appels, que ça libère des espaces, comme il peut en bénéficier avec les Pays-Bas. Or, cette saison à Lyon, je vois des joueurs qui jouent dans les pieds, qui ne font pas d’appels, de courses à vide, bref qui restent dans leur zone de confort. Et même avec tout le talent du monde, c’est trop insuffisant pour créer de l’incertitude chez l’adversaire, qui lui est organisé et peut lire assez facilement le jeu lyonnais. C’est toujours un peu le piège de lire le rendement d’un joueur sans prendre en compte ce qu’il y a autour. Et je suis persuadé que dans la dernière ligne droite, avec des joueurs davantage dans l’urgence, le dépassement de fonction, l’intensité, on va revoir un très bon Memphis » explique l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, désormais consultant, qui reste toujours très attentif aux performances du club de Jean-Michel Aulas.