OL : Memphis et Reine-Adélaïde, deux renforts pour Lyon ?

La fin de saison étant repoussée, l'Olympique Lyonnais pourrait profiter du retour de deux de ses cadres pour le sprint final. Une bonne nouvelle dans la grisaille actuelle.

La Ligue de Football Professionnel prévoyant désormais que la saison se finira le 30 juin, l’Olympique Lyonnais peut désormais envisager que deux joueurs majeurs vont pouvoir réintégrer l’effectif de Rudi Garcia afin de participer au sprint final. Eloignés à priori pour toute la saison, Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay sont en effet susceptibles de participer à la fin du championnat, éventuellement de la Ligue des champions, et même à une possible finale Coupe de la Ligue. Car l’OL a encore au moins 12 rencontres à disputer pour le compte de la saison 2019-2020 et même plus si Anthony Lopes et ses coéquipiers éliminent la Juventus en C1.

L’infirmerie de l’Olympique Lyonnais va donc se vider d’ici cette date butoir du 30 juin et finalement Jean-Michel Aulas pourra remercier les Pays-Bas d’avoir mis une petite pression amicale sur Memphis Depay afin qu’il soit prêt pour l’Euro 2020. « L’autre conséquence du report de l’Euro-2020, va aussi profiter à Memphis Depay, qui avait mis les bouchées doubles en rééducation depuis son opération du ligament croisé du genou gauche le 20 décembre dernier, pour se donner une petite chance. À l’instar de Jeff Reine-Adelaïde, opéré la veille, la saison en club n’est donc peut-être pas encore terminée pour eux », explique Le Progrès, qui voit bien le duo faire son retour. Cela serait évidemment un double signe du destin pour l'Olympique Lyonnais.