OL : Memphis Depay, un deal gagnant-gagnant au mercato ?

L'attaquant néerlandais semble déjà en forme optimale avec l'Olympique Lyonnais. Cela pourrait être bon pour l'OL, mais aussi pour Memphis Depay.

Lors des matches de préparation joués par l’Olympique Lyonnais avant le OL-Celtic de ce samedi, Memphis Depay est déjà apparu très motivé. De retour après une grave blessure l’hiver dernier, l’attaquant ne s’économise pas alors que la formation de Rudi Garcia va joueur deux matchs cruciaux face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue, puis contre la Juventus en Ligue des champions. La motivation de Memphis Depay est forcément une bonne nouvelle pour le club de Jean-Michel Aulas, l’international néerlandais étant un gros atout comme on l’a constaté…en son absence. Et la situation actuelle de l’ancien mancunien semble idéale pour le joueur, mais également pour l’Olympique Lyonnais.

Comme l’explique Hervé Penot dans L’Equipe, Memphis Depay a clairement tout intérêt à briller très rapidement sous le maillot de l’OL et son club a également tout à gagner. « Pour réussir des coups, l’OL devra compter sur des hommes revanchards qui ont beaucoup à gagner contre le PSG puis devant la Juventus. Memphis Depay veut éblouir pour s’ouvrir la porte des grands clubs », explique le journaliste pour qui il est évident qu’en cas de belles performances, alors Lyon pourrait recevoir de vraies offres pour son attaquant. Car à un an de la fin de son contrat, et faute d’une prolongation, Memphis Depay devra partir lors de ce mercato estival, sous peine de voir l’OL et Jean-Michel Aulas ne rien toucher en 2021 pour celui qui est une des valeurs sûres de l’effectif lyonnais. L'intérêt des deux camps est tout de même d'éviter ce fiasco, d'autant plus si Memphis veut rejoindre une formation de prestige.