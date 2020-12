OL : Memphis Depay transféré au PSG non, à Paris oui

Dans : OL.

Finalement présent dans le groupe de l'Olympique Lyonnais pour le match de ce dimanche face au PSG, Memphis Depay est proche de plusieurs joueurs dont Neymar.

Rudi Garcia a appris une bonne nouvelle samedi, puisqu’après un dernier entraînement à Lyon, Memphis Depay était apte pour la rencontre au sommet de dimanche au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Incertain en raison d’un souci à la cuisse, l’attaquant néerlandais sera non seulement du voyage jusqu’à la capitale, mais il devrait débuter la rencontre. Et c’est peu dire que l’ancien joueur de Manchester United se régale d’avance de croiser sur sa route l’équipe de Thomas Tuchel, puisqu’il est de notoriété publique que Memphis Depay est proche de Neymar, mais aussi de Marquinhos et qu’il est très apprécié par Kylian Mbappé. Tout ce petit monde s’étant connu lors des fameuses soirées organisées pour l’anniversaire de la star brésilienne du PSG.

Et dans le vestiaire parisien, certains auraient même apprécié voir Memphis Depay rejoindre le club de capitale, ce qui a été évoqué dans le passé et l’est toujours. « Le profil du fantasque Néerlandais a plu, et continue à plaire, du côté du PSG. Le Lyonnais a d’ailleurs déjà évoqué le « sujet PSG » avec son compatriote et coéquipier en sélection batave, l’ancien Parisien Gregory Van der Wiel. Et ce dernier lui a dit beaucoup de bien du club et de la ville », explique, dans Le Parisien, Anthony Faure. Et l’intérêt est réciproque, puisque l’attaquant néerlandais de Lyon adore la ville de Paris et ne le cache pas. Mais cela n’annonce pas du tout un transfert possible. « Oui, il aime bien la ville de Paris mais il ne faut pas l’interpréter plus que ça pour un éventuel transfert. Il adore aussi Lyon, il adore plein d’endroits, vous savez, c’est un citoyen du monde », confie un proche de Memphis Depay dans le quotidien francilien. Libre de signer où il le souhaite en janvier, le joueur de Lyon ne rejoindra pas Neymar au PSG. A moins que…