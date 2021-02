OL : Memphis Depay, seul Mbappé lui résiste

Dans : OL.

Le capitaine de l'Olympique Lyonnais enchaîne les bonnes performances et permet à son équipe de continuer à faire la course au titre de champion de France de Ligue 1.

A ceux qui craignaient que Memphis Depay traîne sa déception d’être resté à l’Olympique Lyonnais cette saison alors qu’il se voyait déjà au FC Barcelone, l’attaquant néerlandais a répondu de la plus belle des manières. Car les matchs de Ligue 1 passe et l’ancien mancunien enchaîne les prestations de haut niveau, au point même d’être le baromètre des ambitions de l’OL. Que Memphis Depay soit dans une forme moins resplendissante, comme c’était le cas la semaine passée face à Montpellier, et c’est toute l’équipe de Rudi Garcia qui tousse. Et que dire de vendredi soir, car pendant que l’orage grondait pour Lyon du côté de Brest, Memphis Depay tenait bien le choc. Au final, le club de Jean-Michel Aulas a remporté une victoire importante dans la bataille pour le titre, et l’attaquant a ajouté un but et une passe décisive à son palmarès en 2020-2021.

A ceux qui pourraient relativiser la prestation de Memphis Depay, la réalité des chiffres devrait les ramener à la réalité de ce que fait le capitaine de l’OL cette saison. Dans Le Progrès, on a fait les comptes pour l’expérimenté attaquant de l’Olympique Lyonnais, et ils sont bons, au point même d'être comparables avec un certain Kylian Mbappé, star française du PSG. « Avec ces nouvelles stats gonflées, Memphis est désormais impliqué dans 21 buts cette saison en Ligue 1 avec 14 buts et 7 passes décisives. Seul Kylian Mbappé fait mieux dans l’élite avec 16 buts et 6 passes décisives. De quoi challenger encore un peu le Néerlandais », rappelle le quotidien régional. Il est clair que si Memphis Depay maintient ce rythme, alors l'OL fera clairement un candidat plus que sérieux à Hexagoal.