OL : Memphis Depay, le retour tombe à l'eau

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Parti libre de l'Olympique Lyonnais pour signer au FC Barcelone, Memphis Depay est loin de vivre une saison simple. Au point que son départ du Barça est déjà évoqué.

Jean-Michel Aulas a tout tenté l’an dernier pour prolonger le contrat de Memphis Depay, mais l’attaquant international néerlandais n’a pas résisté à l’appel du Barça où Ronald Koeman l’attendait à bras ouverts, lui promettant de devenir l’une des stars du club catalan et d’évoluer avec Lionel Messi. On sait comment tout cela s’est terminé, et finalement l’ancien buteur de l’OL a non seulement vu partir son compatriote, mais en plus avec ses soucis physiques et la signature d’Aubameyang au dernier mercato, sa place est au mieux sur le banc de touche. Une situation qui évidemment ne convient pas à l’international néerlandais, lequel est lié avec Barcelone jusqu’en juin 2023. Il n’en fallait pas plus pour que la semaine passée, une rumeur évoque le possible retour de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais où il pourrait travailler sous les ordres de son compatriote Petez Bosz. Un scénario assez étonnant tout de même compte tenu du choix de l’ancien joueur du PSV Eindhoven.

Memphis Depay déjà en fin de parcours à Barcelone

Cependant, tout cela semble clairement à oublier, puisque le nom de Memphis Depay circule désormais de manière insistante du côté de l’AC Milan. Le Corrierre della Sera affirme que les dirigeants milanais devraient revenir à la charge pour l’attaquant du Barça lors du prochain mercato. Les Rossonerri suivaient déjà le joueur lorsqu’il portait le maillot de l’Olympique Lyonnais, mais qu’ils n’avaient pas formulé d’offre, préférant d’abord miser sur Zlatan Ibrahimovic, puis Olivier Giroud. De son côté, Memphis Depay ne serait pas opposé à l'idée de rejoindre la Serie A et l'AC Milan pour peu qu'un accord soit trouvé avec le Barça. Mais un retour à l'OL n'est pas vraiment dans ses intentions, pour peu qu'il soit dans celles des responsables lyonnais.