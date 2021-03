OL : Memphis Depay interpelle Emmanuel Macron

Alors qu’une troisième vague de la pandémie de coronavirus touche actuellement la France, le gouvernement, en accord avec la LFP et les clubs, a pris des décisions fortes à propos de certains internationaux.

Dès la semaine prochaine, les clubs de L1 et de L2 traverseront la première trêve internationale de l’année. Mais contrairement à d'habitude, beaucoup de formations garderont leurs internationaux au chaud. Parce que la LFP a dernièrement annoncé que « les clubs ne mettront pas à disposition des sélections les joueurs étrangers convoqués pour des matchs hors de la zone UE/EEE durant la prochaine période internationale du mois de mars ». Par exemple, les joueurs africains n’auront pas le droit de quitter leur ville pour rejoindre leur pays, compte tenu des nombreuses restrictions de déplacement à travers le monde. Pour éviter des septaines à tour de bras et surtout pour limiter les risques d'épidémie dans les clubs, les décideurs ont donc pris ce choix, qui fait forcément débat. Si les internationaux africains crient au scandale, c’est aussi le cas de certains européens, comme les Néerlandais.

Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, les Pays-Bas vont notamment se déplacer en Turquie, un pays qui ne fait pas partie de l’UE, le 24 mars prochain… Et pour l’instant, personne ne sait si un joueur comme Memphis Depay a le droit de quitter l’OL pour rejoindre sa sélection dès le début de la semaine prochaine. Pour faire bouger les choses, le capitaine lyonnais a donc décidé d’interpeller Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. « Gouvernement français, puis-je rejoindre l'équipe nationale néerlandaise lundi ? Ce serait juste, puisque vous faites une exception pour l'équipe de France, qui voyage hors Europe aussi pour jouer ! », a tweeté Depay, qui espère avoir une réponse de la part du Président de la République française avant le choc OL-PSG, prévu dimanche au Groupama Stadium.

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL