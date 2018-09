OL : Memphis Depay est vraiment « désespéré »

Dans : OL, Ligue 1.

On l'a appris ce samedi, la maison de Memphis Depay a été cambriolée vendredi soir pendant que l'attaquant néerlandais était sur la pelouse du Groupama Stadium pour le match OL-Nice. Et le butin est lourd, puisque l'on évoque une somme de 1,5ME, même si cela reste à confirmer. Evoquant le braquage dont a été victime Memphis Depay, Jean-Michel Aulas a reconnu que ce dernier avait pris un coup au moral, alors qu'il s'apprête à rejoindre l'équipe des Pays-Bas.

Et le président de l'Olympique Lyonnais d'envoyer un message à ses joueurs. « Jusque-là, on n'était pas trop touchés à Lyon. Mais tous les gens qui ont de la réussite doivent mettre des alarmes chez eux, faire attention à leurs fréquentations. La police est sur le coup et a procédé à un relevé d'empreintes. A priori, il y a des choses positives au niveau de l'enquête (...) Florian Maurice est allé chez Memphis cette nuit pour être à ses côtés. Memphis est désespéré parce qu'il avait effectivement beaucoup de biens dans cette maison. Il doit partir en sélection là, mais on va l'aider comme tous les joueurs qui ont des soucis personnels ou économiques. Je crois malheureusement que pour vivre heureux, il faut vivre caché... », a répété Jean-Michel Aulas, qui n'a pas vraiment le désir de voir les joueurs lyonnais devenir des cibles pour les malfaiteurs.