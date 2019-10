OL : Memphis c'est l'anti-Aouar à Lyon, Castaldi balance

Dans : OL, Ligue 1.

Capitaine de l'Olympique Lyonnais, samedi face à Metz, Memphis Depay a tenu son rang sur le terrain, mais également dans la communication. L'attaquant néerlandais suscite donc bien des commentaires.

Invité dimanche soir du Canal Football Club, buteur et capitaine samedi contre Metz, Memphis Depay a été la vedette du week-end pour l’Olympique Lyonnais, l’attaquant néerlandais ayant prouvé à Rudi Garcia qu’il pouvait prétendre durablement au brassard. Et ce lundi, évoquant le cas de Memphis Depay, Giovanni Castaldi a dit tout le bien qu’il pensait de ce dernier, le journaliste de Yahoo estimant que le buteur de l’OL méritait mieux que l’image qu’il avait auprès du grand public. Et si Memphis Depay mérite ces louanges, Houssem Aouar prend lui un tacle pour le même prix.

« Memphis est apprécié dans le vestiaire lyonnais, contrairement à ce que l’on pense c’est un garçon qui est extrêmement généreux, qui fait attention aux copains, on le voit comme ça et il a de vraies qualités humaines. Il a le droit d’avoir une personnalité, même si certains se moquent de lui, mais il est identifié comme étant fiable par ses coéquipiers (...) Souvent quand ça va mal, qui est là à Lyon ? Memphis. Je préfère un mec qui comme Memphis a du déchet mais qui va là quand ça fait mal plutôt qu’un Houssem Aouar qui se planque. Memphis ne se cache pas lui. Franchement, je ne vois pas comment Aouar pourrait être capitaine de Lyon », a lancé Giovanni Castaldi, très fan de Memphis Depay, mais nettement moins de son coéquipier lyonnais.