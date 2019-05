OL : Memphis à Liverpool, ça démontrera l'échec de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Les rapports entre Memphis Depay et Bruno Genesion ont connu des hauts et surtout des bas, même si l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a répété vendredi qu'il avait une relation très professionnelle avec l'attaquant international néerlandais, ce que ce dernier a confirmé dans une conférence de presse. Mais, au micro de RMC, Ludovic Obraniak estime lui que Bruno Genesio n'a pas réussi à apporter à Memphis Depay le supplément d'affection et d'autorité dont le buteur a besoin.

Et l'ancien joueur de préciser cette critique à l'encontre de l'actuel entraîneur de l'OL. « J’ai regardé un documentait sur Memphis Depay, et ce qui saute aux yeux, c’est cette rancoeur qu’il a par rapport à l’absence de son père. Tu le vois tout de suite, il cherche quelque chose. J’ai connu beaucoup de joueurs et ceux qui sont dans ce cas-là, à savoir l’absence du père, alors ils cherchent l’affect et l’autorité quelque part. L’autorité, c’est l’entraîneur. Et si cet entraîneur tu as un affect avec lui, tout se passe bien pour le joueur, il se sent pris en charge, le côté paternel. Si tu n’as pas tu te braques contre l’autorité et c’est ce qui se passe avec Genesio à Lyon, lequel n’a aucune relation avec Memphis. Il faut plus qu’une relation professionnelle, il en a besoin. A Liverpool, Jurgen Klopp est proche de ses joueurs, c’est comme un père avec eux, envoyez Memphis à Liverpool pendant un an et on verra », a confié Ludovic Obraniak concernant Memphis Depay. Cela tombe bien, une rumeur fait de l'attaquant international néerlandais de l'Olympique Lyonnais un éventuel futur renfort des Reds.