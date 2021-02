OL : Melvin Bard refuse un départ sur le gong !

Dans : OL.

Tandis que l’agitation est maximale à l’OM ou encore à l’ASSE, l’Olympique Lyonnais devrait vivre une dernière journée de mercato assez tranquille.

En effet, Juninho et Jean-Michel Aulas n’ont pas prévu de recruter le moindre joueur durant ce dernier jour du mercato hivernal. Au rayon des départs, il ne devrait pas non plus y avoir beaucoup d’agitation, malgré de nombreux intérêts pour les jeunes pousses du club rhodanien. A en croire les informations obtenues par Le Progrès, le défenseur gauche Melvin Bard est notamment courtisé. Le média régional croit savoir que le FC Lorient était très intéressé par la perspective de recruter le latéral de 20 ans sous la forme d’un prêt sec de six mois. En manque de temps de jeu à Lyon, Melvin Bard avait l’occasion de s’aguerrir en Ligue 1 avant de revenir plus fort dans la capitale des Gaules.

Courtisé par le Bayern Munich l’été dernier, Melvin Bard a toutefois pris la décision de rejeter poliment la proposition des Merlus. Le Français souhaite s’imposer devant Mattia De Sciglio et Maxwel Cornet, ses deux concurrents directs au poste de latéral gauche. Par ailleurs, deux autres jeunes éléments de l’effectif professionnel de l’Olympique Lyonnais sont courtisés en cette dernière journée du mercato hivernal : l’attaquant Yaya Soumaré et le milieu de terrain Camilo. Sauf surprise, aucun des deux ne devrait toutefois quitter le Rhône. En ce qui concerne Soumaré, l’entraîneur Rudi Garcia a émis le souhait de le voir rester afin qu’il puisse continuer à s’aguerrir aux côtés de Memphis Depay, Tino Kadewere ou encore Islam Slimani. Camilo lui, ne sera pas retenu. Mais les négociations avec le club portugais de Portimonense (14e du championnat), son principal courtisan, ne semble pas assez avancées pour imaginer une finalisation du deal avant minuit.