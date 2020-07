OL : Melvin Bard pour sauver le rêve de Lyon ?

Dans : OL.

Tandis que le débat fait rage concernant le comportement de l'Olympique Lyonnais avec ses jeunes joueurs, Rudi Garcia veut faire confiance à Melvin Bard.

Pour son premier match au Groupama Stadium après la longue pause imposée par le covid19, l’Olympique Lyonnais recevait Nice. Et le hasard du calendrier fait que l’OL accueillait le Gym trois jours seulement après le transfert d’Amine Gouiri vers le club azuréen. Présent à Lyon, le jeune attaquant a même disputé la seconde période face à son ancien club sans toutefois peser sur le sort de la rencontre, ce qui peut s’expliquer compte tenu du court délai entre sa signature à Nice et cette rencontre. Mais dans le camp lyonnais, c’est vers Melvin Bard, entré à la place de Youssouf Koné après la pause, que les regards se sont tournés. Car le défenseur de l’OL a bien compris que Rudi Garcia ne donnera sa chance aux jeunes que s’ils le méritent, des propos répétés cette semaine par l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais histoire que les choses soient claires.

Et à l’heure du bilan, Rudi Garcia a confié sa satisfaction face au comportement de Melvin Bard face à l’OGC Nice. « Nos quatre premières semaines de préparation ont fait du bien à Melvin. Au niveau mental, il a montré des choses. Devant, il a été vaillant et téméraire. Je pense qu’il prend confiance et c’est vraiment une satisfaction », a reconnu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais au sujet de son latéral gauche. Il faudra toutefois attendre afin de savoir si Garcia continuera à accorder sa confiance à Melvin Bard sur le long terme, auquel cas l'OL retrouvera son ADN. Si le défenseur de 19 ans n'est qu'une option de plus, sans réel temps de jeu, alors Lyon aura probablement définitivement tourné la page de ce qui a fait ses belles années.