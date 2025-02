OL ‍: Mauvaise nouvelle pour Mikautadze au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Georges Mikautadze n'est pas forcément au niveau attendu à l'OL cette saison. Le club lyonnais l'a bien compris et va prendre une décision forte pour l'été prochain.

Arrivé en grandes pompes à l’Olympique Lyonnais l’été dernier alors qu’il était tout proche de l’AS Monaco, Georges Mikautadze n’a pas vraiment pris son envol dans le Rhône. Le Géorgien a mis un peu de temps à digérer son Euro très convaincant, puis a souffert de la concurrence d’un Alexandre Lacazette toujours en réussite en début de saison. L’ancien messin a progressivement trouvé ses marques, profitant aussi d’une baisse de régime du Général. Ce dernier ne sera plus là l’été prochain, aucune prolongation n’étant en pourparlers et même si aucune porte n’est fermée, tout le monde connait l’issue dans ce dossier. Lacazette a même confié récemment qu’il avait très certainement vécu son dernier derby à Lyon contre l’ASSE cette saison.

Mateta, première cible de l'été 2025

L’occasion pour Mikautadze d’avoir enfin le champ libre et de pouvoir enchainer les matchs avec confiance comme avant-centre titulaire ? Ce n’est pas du tout la tendance. L’OL commence en effet à chercher un avant-centre capable de porter l’équipe pour la saison prochaine, affirme le média anglais Team Talk. L’idée est d’aller chercher un joueur capable de finir les actions pour éviter que le départ de Lacazette ne laisse une plaie trop grande dans l’effectif. Le message est en tout cas passé pour Mikautadze, suivi de près en Italie et en Turquie ces dernières semaines, et qui va certainement être sollicité encore l’été prochain. Si son envie n’est pas de partir, il va tout de même attendre de voir quel sera le numéro 9 qui lui sera mis dans les pattes la saison prochaine. L’OL s’est renseigné récemment sur Jean-Philippe Mateta, attaquant déjà passé par Lyon au début de sa carrière, et qui va quitter Crystal Palace au mois de juin en dépit d’une très belle aventure chez les Eagles, un club où un certain John Textor est actionnaire.