OL : Maurice tend la main à Aulas, faisons la paix !

Dans : OL.

Le patron de l'Olympique Lyonnais n'avait pas été tendre avec Florian Maurice. Mais le directeur sportif rennais ne veut pas mettre de l'huile sur le feu avec son ancien patron.

C’est peu dire que Jean-Michel Aulas n’a pas apprécié le départ de Florian Maurice pour le Stade Rennais, le président de l’OL s’estimant trahi par celui qui était son directeur de la cellule de recrutement. Et JMA l’avait fait savoir en balançant un message assez rude à son ancien salarié. « Florian Maurice a démissionné très tôt je l’ai dit et je le répète, je l’avais vu et il m’avait dit qu’il ne voulait pas partir. Les cimetières sont peuplés de gens qui se pensaient indispensables. C’est une déception et une possibilité de faire différemment et de faire avec des gens qu’on voulait recruter », avait confié, début juin, un Jean-Michel Aulas très agacé par ce départ qu’il a rapidement compensé en faisant venir Bruno Cheyrou du Paris Saint-Germain.

Pour Florian Maurice, désormais directeur sportif du Stade Rennais, l’heure n’est plus au règlement de comptes avec le patron de l’Olympique Lyonnais, bien au contraire. « Avant toute chose, je voudrais remercier l’Olympique Lyonnais et monsieur Aulas parce que, même si les propos qu’il a tenus m’ont touché et c’est normal, je voudrais vraiment remercier ce club parce que si je suis là aujourd’hui, c’est aussi grâce à l’OL. J’y ai vécu de belles années, je suis né à Lyon, je ne peux pas partir avec un côté négatif. Pour moi, tout ce qui s’est passé à Lyon, ça a été top », a expliqué, dans Ouest-France, un Florian Maurice conscient qu’il doit arrondir les anglais avec l’OL s’il veut faire des affaires avec son ancien club. Et c’est notamment le cas avec Martin Terrier.