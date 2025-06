OL ‍: Matt Turner à Lyon, Textor annule tout

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OL est chamboulé par la décision rendue mardi par la DNCG, de reléguer en Ligue 2 le club rhodanien. Le transfert de Matt Turner en provenance de Nottingham Forest pourrait par exemple être annulé.

Après avoir acheté Orel Mangala ou encore Moussa Niakhaté à Nottingham Forest ces derniers mois, John Textor avait l’intention de poursuivre sur sa lancée avec le milieu de terrain brésilien Danilo et le gardien américain Matt Turner. Au total, l’OL prévoyait de payer plus de 30 millions d’euros au club anglais pour les deux joueurs. Mais avec la décision rendue par la DNCG mardi de rétrograder Lyon en Ligue 2, les plans de John Textor sont très largement bousculés.

Le club de la capitale des Gaules a déjà annoncé qu’il allait faire appel mais en attendant, le mercato lyonnais est sur pause et plusieurs dossiers pourraient tomber à l’eau. C’est notamment le cas en ce qui concerne le transfert potentiel de Matt Turner. Selon les informations de Transferfeed, le gardien américain de 31 ans n’est plus du tout certain de rejoindre l’OL en raison de cette relégation prononcée mardi soir par la DNCG. Le montant du deal devait s’élever à 8 millions d’euros, mais l’issue du dossier est désormais incertaine.

Matt Turner à l'OL, transfert annulé ?

Pour rappel, l’OL convoitait le gardien de Nottingham Forest pour en faire la doublure de Lucas Perri… à moins qu’en raison de sa situation financière, le club rhodanien soit dans l’obligation de se séparer de son gardien brésilien, très bien coté sur le marché des transferts et susceptible de rapporter au moins 20 millions d’euros en cas de vente. Reste maintenant à voir comment évoluera le dossier Matt Turner mais pour l’heure, le portier américain n’est clairement pas chaud pour rallier un club dont l’avenir est totalement flou.